ديالى تكشف حجم المشاريع الاستراتيجية المتلكئة في بعقوبة وتؤكد: نخسر الملايين يوميا

2020/08/09 | 14:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف مسؤول حكومي في ديالى، الاحد، عن حجم المشاريع الاستراتيجية المتلكا في بعقوبة، مشيرا إلى أن توقف تلك المشاريع يتسبب بخسارة الملايين يوميا.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” بعقوبة تعاني من تلكا في انجاز مشاريع ستراتيجية في قطاعات مختلفة ومنها الصحة بلغت كلفتها المادية اكثر من 250 مليار […]

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