2020/08/09 | 14:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]حدد الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، موعد انطلاق التصفيات الاسيوية للمنتخبات تحت 23 عاماً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحديد موعد انطلاق التصفيات الاسيوية للمنتخبات الأولمبية) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحديد موعد انطلاق التصفيات الاسيوية للمنتخبات الأولمبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).