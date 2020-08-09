مدرب بايرن ميونخ يكشف مدى خطورة إصابة مدافعه

2020/08/09 | 14:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]علّق مدرب فريق بايرن ميونخ الألماني، هانز فليك، على الإصابة التي تعرض لها اللاعب جيروم بواتينج في مباراة الأمس أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

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