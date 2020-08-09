لأجل لبنان .. هالة صدقي تضيء شمعة في الكنيسة

2020/08/09 | 14:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..واصلت الفنانة هالة صدقي التعبير عن دعمها للشعب اللبناني، عقب حادث الانفجار الهائل الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت، قبل أيام.نشرت هالة عبر حسابها على Instagram، صورة لها من داخل الكنسية، تضيء فيها شمعة لأجل لبنان، وعلّقت كاتبة: أول شمعة حب للبنان في يوم صيام للعذراء.يا رب يخفف عنهم ألامهم وحزنهم، يا رب يعوض […]

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