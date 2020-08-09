2020/08/09 | 14:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص ازمة البصرة تقرر تقليص الدوام الرسمي بنسبة 10 بالمئة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ازمة البصرة تقرر تقليص الدوام الرسمي بنسبة 10 بالمئة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ازمة البصرة تقرر تقليص الدوام الرسمي بنسبة 10 بالمئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).