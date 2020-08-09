هزة أرضية خفيفة تضرب بغداد

2020/08/09 | 14:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت هزة أرضية خفيفة، صباح اليوم الأحد، العاصمة العراقية، بغداد.

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