آثار غارقة قرب البصرة منذ 165 سنة تحير العلماء والباحثين

2020/08/09 | 14:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كمية كبيرة من القطع الأثرية التي تنتمي إلى حضارات رافدينية غابرة نقلتها بعثة فرنسية عام 1855 بواسطة قوارب بدائية من الموصل إلى البصرة، تمهيداً لشحنها...

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