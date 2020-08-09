القضاء العراقي يحكم بالإعدام على قاتل الشهيد العذاري

2020/08/09 | 14:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق، الاحد، ان محكمة جنايات الانبار اصدرت حكما بالإعدام لقاتل الشهيد مصطفى العذاري....

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