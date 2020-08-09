البنك المركزي يُقيم علاقة مصرفية مع مؤسسة Euroclear Bank

2020/08/09 | 14:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن البنك المركزي العراقي، عن اقامة علاقة مصرفية مع مؤسسة Euroclear Bank لمحاكاة الممارسات العالمي في مجال الاحتياطيات.وقال البنك في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاحد ، “تم الانتهاء من الاجراءات الخاصة بإقامة علاقة مصرفيّة مع مؤسسة (Euroclear Bank)، مشيراً إلى أن الاخيرة تعتبر من المؤسسات المعروفة عالميّاً في مجال حفظ الأوراق المالية […]

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