العراق يحقق فائض بانتاج الحنطة يتجاوز لـ 500 الف طن

2020/08/09 | 14:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أعلنت وزارة الزراعة العراقية، عن تحقيق فائض في منتج الحنطة بلغ 500 الف طن رغم، معوقات موسم زراعته من “حرائق وقلة امطار”..وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح صحفي اليوم الاحد ، إن “وزارة التجارة تسلمت لغاية يوم امس 5 ملايين طن من الحنطة من قبل الفلاحين والمزارعين”، مشيراً إلى أن […]

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