2020/08/09 | 14:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكعبي يدعو لإنهاء معاناة أصحاب الشهادات العليا ويحث الحكومة للإستماع الى مطالبهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/09 | 14:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

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