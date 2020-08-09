الاحتلال يقصف مواقع في قطاع غزة

2020/08/09 | 14:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي قذائف مدفعية، الأحد، باتجاه أرض زراعية وموقع شرق مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إن مدفعية الجيش الإسرائيلي المتمركزة على الشريط الحدودي في محيط موقع “كيسوفيم” العسكري الإسرائيلي، جنوب شرق دير البلح، أطلقت عدة قذائف صوب أراضي المواطنين الزراعية وموقع في المنطقة، ما أدى […]

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