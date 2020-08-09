رئاسة البرلمان تطالب بمنع اية اعتداءات ضد حملة الشهادات العليا وتدعو الى تنفيذ مطالبهم

2020/08/09 | 14:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الاحد، الحكومة للإستماع إلى مطالب المتظاهرين من حملة الشهادات العليــــا، مطالبا بعدم الاعتداء عليهم في ساحات التظاهر.وقال الكعبي، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “على مصطفى الكاظمي اللقاء بحملة الشهادات وإصدار التوجيهات الكفيلة بحمايتهم ومنع اية اعتداءات عليهم ومحاولة ايجاد الحلول العاجلة الكفيلة بتنفيذ مطالبهم […]

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