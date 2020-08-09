العدل: الافراج عن 363 نزيلا خلال شهر تموز

2020/08/09 | 15:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة العدل الافراج عن 363 نزيلاً خلال شهر تموز لعام 2020.

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