2020/08/09 | 15:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أكدت وزارة الزراعة ، اليوم الاحد، تحقيق فائض في منتج الحنطة بلغ 500 الف طن، رغم معوقات موسم زراعته من حرائق وقلة امطار.وقال المتحدث بإسم الوزارة حميد النايف، في حديث صحفي، إن “وزارة التجارة تسلمت لغاية يوم أمس 5 ملايين طن من الحنطة من قبل الفلاحين والمزارعين”، لافتاً إلى أن وزارته […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يحقق فائضٍ يقدر بـ500 الف طن من الحنطة ..رغم الحرائق المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يحقق فائضٍ يقدر بـ500 الف طن من الحنطة .. رغم الحرائق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يحقق فائضٍ يقدر بـ500 الف طن من الحنطة .. رغم الحرائق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).