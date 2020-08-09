2020/08/09 | 15:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاصيل الهزة الأرضية التي ضربت منطقة الحدود الإيرانية العراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/09 | 15:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل الهزة الأرضية التي ضربت منطقة الحدود الإيرانية العراقية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل الهزة الأرضية التي ضربت منطقة الحدود الإيرانية العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).