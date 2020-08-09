2020/08/09 | 15:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد (9 آب 2020)، باعتقال مدير المنتوجات النفطية في محافظة ديالى، ومدير محطة وقود بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة أمنية مشتركة اعتقلت مدير المنتوجات النفطية في محافظة ديالى، حيدر العامري، ومدير محطة وقود بعقوبة القديمة".

واضاف أن "الاعتقال جاء بعد العثور على مئات اللترات من المياه في الخزانات".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- ديالى

طالب مسؤول محلي في ناحية كنعان التابعة لمحافظة ديالى، اليوم الاحد، الجهات المعنية بفتح ملف يعود لأعوام سيطرة تنظيم القاعدة على عشرات القرى في الناحية وتهجير سكانها بالكامل.

وتحدث عضو مجلس ناحية كنعان المنحل (20 كم شرق بعقوبة)

بغداد اليوم-كركوك

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الأحد (09 آب 2020)، الإطاحة باثنين من الارهابيين المسؤولين عن الدعم اللوجستي لتنظيم داعش في محافظة كركوك.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعملية نوعية واستباقية نفذت وفق

بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب عبد الخالق العزاوي، الأحد (9 آب 2020)، بأن تسليح الجيش العراقي لن يتوقف رغم الأزمة المالية الراهنة.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "العراق يمر منذ شهور بأزمة مالية خ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( قوة أمنية تعتقل مدير المنتوجات النفطية في ديالى ومدير محطة وقود بعقوبة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( قوة أمنية تعتقل مدير المنتوجات النفطية في ديالى ومدير محطة وقود بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).