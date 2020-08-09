2020/08/09 | 15:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

دعا حسن الكعبي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوبسي، الأحد (09 آب 2020)، إلى إنهاء معاناة حملة الشهادات العليا فيما حث الحكومة للاستماع إلى مطالبهم.

وذكر المكتب الإعلامي للكعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن الأخير، "حث الحكومة للاستماع إلى مطالب المتظاهرين من حملة الشهادات العليا".

ووجه الكعبي "دعوة للحكومة بكافة مؤسساتها للتحرك الجاد لإنهاء معاناة هذه الشريحة التي طالت كثيرا، فمن الصعب الاستمرار بتجاهل هذه الامكانيات العلمية الكبيرة وابقاءهم دون تعيين او راتب".





ووفقاً للبيان، أشاد الكعبي "بخطوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باللقاء الذي جمعه بعدد من الشباب المتظاهرين الخريجين قبل أيام"، داعياً "الكاظمي والوزراء المعنيين سيما وزير الخارجية بتكرار ذات الخطوة، واللقاء بحملة الشهادات وإصدار التوجيهات الكفيلة بحمايتهم، ومنع اية اعتداءات عليهم ومحاولة ايجاد الحلول العاجلة الكفيلة بتنفيذ مطالبهم المشروعة وفق القانون".





لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بغداد

حذرت الجبهة العربية في محافظة كركوك، اليوم الاحد، من أي محاولة لإعادة قوات أمنية غير اتحادية الى مناطق المحافظة.

وقال نائب رئيس الجبهة ناظم الشمري، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "التعاون الأمني بين القوات الاتحادية،

بغداد اليوم- بغداد

بحثت وزارة الثقافة، اليوم الأحد، أليات إعادة الآثار العراقية المهربة بحوزة شركة هوبي لوبي ومتحف الكتاب المقدس في مدينة واشنطن الامريكية والبالغ عددها ٣٨١٧ قطعة آثارية، تعود لعصورٍ مختلفةٍ لحضارة وادي الرافدين.

وذكرت الوزارة ف

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس الجمهورية، برهم صالح، الأحد (09 آب 2020)، مع وزير الداخلية، عثمان الغانمي، تنشيط الجهد الاستخباري وترسيخ الاستقرار في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "صالح استقبل الغ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكعبي يدعو لإنهاء معاناة حملة الشهادات العليا ويحث الحكومة للاستماع إلى مطالبهم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكعبي يدعو لإنهاء معاناة حملة الشهادات العليا ويحث الحكومة للاستماع إلى مطالبهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).