مسؤول محلي بديالى يطالب بفتح ملف محو عشرات القرى من الخارطة

2020/08/09 | 15:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

طالب مسؤول محلي في ناحية كنعان التابعة لمحافظة ديالى، اليوم الاحد، الجهات المعنية بفتح ملف يعود لأعوام سيطرة تنظيم القاعدة على عشرات القرى في الناحية وتهجير سكانها بالكامل.

وتحدث عضو مجلس ناحية كنعان المنحل (20 كم شرق بعقوبة) جمال الشمري، في حديث لـ (بغداد اليوم)، عن الملف قائلاً: "هناك حقيقة مرة لا يعلم بها الكثير، وهي النكبة السوداء التي ضربت ريف كنعان الجنوبي أبان سيطرة تنظيم القاعدة بين عامي 2006-2008، وقيامهم تدمير وتهجير سكان 30 قرية زراعية ومسحها من الخارطة بشكل كامل".

واضاف الشمري، أن "القرى التي يعود تاريخها إلى عقود طويلة، تحولت بين ليلة وضحاها الى قرى مهجورة في مشهد مأساوي، بعد ان فر سكانها الى العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية جراء الهجمات المتكررة لعناصر القاعدة".

وطالب بضرورة العمل على "إحياء تلك القرى كون بقاءها مهجورة سيخلق مصاعب امنية خاصة، وان بعض خلايا داعش بدأت تنشط مؤخرا في محاولة لاستغلال موقعها لضرب القرى الامنة القريبة منها".

وسيطر تنظيم القاعدة على اجزاء واسعة من ديالى بداية عام 2006، حيث وقاد أكبر عملية تهجير للأهالي في جنوب بعقوبة وأطراف وجنوب ناحية كنعان.

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