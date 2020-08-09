وزارة النقل : تعلن تفاصيل الهزة الارضية التي ضربت بغداد اليوم

2020/08/09 | 15:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلنت وزارة النقل عن تفاصيل الهزة الارضية التي ضربت بغداد اليوم.وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الاحد ان “مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية سجلت اليوم الاحد عند الساعة (12:16:19) بالتوقيت المحلي حدوث هزة أرضية في ايران منطقة كيلان وتبعد (23) كم جنوب شرقي قضاء خانقين ديالى”.واضافت ان “قوتها […]

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