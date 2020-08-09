معتصمو حملة الشهادات العليا يحذرون الكاظمي من “شعلة اب” جديدة في حال استمرار اهمالهم

2020/08/09 | 15:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..حذر معتصمو حملة الشهادات العليا، الأحد، مصطفى الكاظمي من انطلاق موجة جديدة من التظاهرات المطلبية في حال استمرار الحكومة اهمال طلباتهم رغم اعتصاماتهم المستمرة.ونقل مراسل /المعلومة / عن المعتصمين بأن “هناك جهات سياسية ونواب يمارسون أساليب تعيين حملة الشهادات مقابل الحصول على اصوات انتخابية”، مضيفين أن “جهات متنفذة تحاول استغلال حملة […]

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