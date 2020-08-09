2020/08/09 | 15:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]وصف قرير نشرته مجلة "ناشونال إنتريست" الامريكية، اليوم الاحد، مرفأ بيروت الذي شهد انفجاراً ضخماً الثلاثاء الماضي بأنه "كهف علي بابا ومعقل للفساد والسوق السوداء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير امريكي عن مرفأ بيروت: كهف علي بابا ومعقل الفساد) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير امريكي عن مرفأ بيروت: كهف علي بابا ومعقل الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).