2020/08/09 | 15:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كشف مدرب نادي برشلونة، كيكي سيتين، عن مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة نابولي، أمس السبت، التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف لهدف واحد في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب برشلونة يكشف تفاصيل إصابة ميسي) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب برشلونة يكشف تفاصيل إصابة ميسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).