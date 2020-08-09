2020/08/09 | 15:16 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكم بإعدام قاتل الجندي العراقي مصطفى العذاري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/09 | 15:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكم بإعدام قاتل الجندي العراقي مصطفى العذاري) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكم بإعدام قاتل الجندي العراقي مصطفى العذاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).