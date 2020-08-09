الكعبي يدعو لإنهاء معاناة اصحاب الشهادات العليا

2020/08/09 | 15:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاحد، لإنهاء معاناة اصحاب الشهادات العليا.وقال المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حث الحكومة للإستماع إلى مطالب المتظاهرين من حملة الشهادات العليــــا”، داعيا الحكومة بكافة مؤسساتها “للتحرك الجاد …

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