صليوا: سنبقى نؤكد على حقوقنا الكاملة وفق دستور علماني وطني

2020/08/09 | 15:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب السابق عن المكون المسيحي جوزيف صليوا، اننا سنبقى نؤكد على إقرار حقوقنا الكاملة الأدارية و الثقافية و السياسية و القومية وفق دستور علماني وطني و على اساس المواطنة الكاملة.وقال صليوا في بيان بمناسبة اليوم العالمي للشعوب الأصيلة، تلقت “تقدم” نسخة منه، اننا “سنبقى نؤكد على إقرار حقوقنا الكاملة الأدارية و الثقافية و …

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