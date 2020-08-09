2020/08/09 | 15:19 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس كان يخطط لزيارة "استعراضية" للمرفأ لطلب نقل نترات الأمونيوم ...هذا ماصرح به نائب لبناني) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس كان يخطط لزيارة "استعراضية" للمرفأ لطلب نقل نترات الأمونيوم ...هذا ماصرح به نائب لبناني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).