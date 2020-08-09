خلية الازمة تصدر قراراً حول الدوام الرسمي في البصرة

2020/08/09 | 15:19 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس/

قررت خلية الازمة في البصرة، الأحد، تقليص الدوام الرسمي إلى نسبة 10% فقط عقب عطلة عيد الأضحى.

ووجه رئيس الخلية محافظ البصرة أسعد العيداني، باستئناف الدوام "بنسبة 10% وذلك بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى"، وعزا القرار إلى "ارتفاع بنسب الإصابة في المحافظة".

واشار العيداني، إلى أن "هذا الأمر...

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