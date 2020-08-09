2020/08/09 | 15:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… افاد مصدر امني بإغلاق الشوارع على جسر السنك وامام محافظة بغداد من قبل حملة الشهادات العليا للمطالبة بالتعيين وتحصيل حقوقهم.وكان خريجو الدراسات العليا يتظاهرون دائما امام وزارة التعليم العالي وامام بوابة المنطقة الخضراء، لغرض تعينهم اثر تخرجهم من مؤسساتهم التعليمية وبقائهم من دون تعيينات او رواتب.والتقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الاربعاء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرون من حملة الشهادات العليا يغلقون شوارع بغداد للمطالبة بالتعيين + صور) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرون من حملة الشهادات العليا يغلقون شوارع بغداد للمطالبة بالتعيين + صور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).