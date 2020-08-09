2020/08/09 | 15:20 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
هيئة التقاعد تكشف حقيقة منح حكومة عبد المهدي مكافآت بقيمة 3 مليارات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
نفت هيئة التقاعد الوطنية، الاحد، صحة الوثيقة التي تداولتها منصات التواصل الاجتماعي والتي تش...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
هيئة التقاعد تكشف حقيقة منح حكومة عبد المهدي مكافآت بقيمة 3 مليارات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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