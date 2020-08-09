هيئة التقاعد تكشف حقيقة منح حكومة عبد المهدي مكافآت بقيمة 3 مليارات

2020/08/09 | 15:20 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



نفت هيئة التقاعد الوطنية، الاحد، صحة الوثيقة التي تداولتها منصات التواصل الاجتماعي والتي تش...

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