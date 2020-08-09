2020/08/09 | 15:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الازمة في الانبار تقرر اعادة العمل بالحظر الجزئي والدوام الرسمي بنسبة 25%) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الازمة في الانبار تقرر اعادة العمل بالحظر الجزئي والدوام الرسمي بنسبة 25%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).