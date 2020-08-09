2020/08/09 | 15:25 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد عمليات غرب نينوى يكشف عن جهود حثيثة لإعادة النازحين لديارهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/09 | 15:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد عمليات غرب نينوى يكشف عن جهود حثيثة لإعادة النازحين لديارهم) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد عمليات غرب نينوى يكشف عن جهود حثيثة لإعادة النازحين لديارهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).