المالكي يدعو الى تعزيز الاجراءات الامنية

2020/08/09 | 15:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاحد، الى تعزيز الاجراءات الامنية وافشال مخططات الرامية لزعزعة الاستقرار في البلاد.المكتب الإعلامي للمالكي، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، استقبل بمكتبه اليوم وزير الداخلية عثمان الغانمي”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الوضع الأمني في عموم البلاد”.

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