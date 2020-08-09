انطلاق الامتحانات التمهيدية يشعل مخاوف طلبة السادس.. الغضب “ينفجر” وهجمة الكترونية على الهاتف الشخصي لمتحدث وزارة التربية

2020/08/09 | 15:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تتقلص الأيام تدريجيًا أمام طلبة السادس الإعدادي، ومازالت أصواتهم تتعالى لإلغاء امتحاناتهم المتوقع انطلاقها في الأول من أيلول المقبل، سواء في احتجاجات واقعية على الارض وأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي.ويراقب طلبة السادس الاعدادي، بحذر، 48 ألف طالب وهم يؤدون امتحانات التمهدي (الخارجي) للسادس الاعدادي بفروعه كافة والتي انطلقت اليوم في مختلف […]

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