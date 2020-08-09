المالكي يدعو لافشال مخططات الاعداء الرامية لزعزعة الاستقرار في البلاد

2020/08/09 | 15:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الى تعزيز الاجراءات الامنية وافشال مخططات الاعداء الرامية لزعزعة الاستقرار في البلاد.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الإئتلاف في بيان تلقت “المستقلة”نسخة منه اليوم الاحد ، ان المالكي التقى بمكتبه اليوم وزير الداخلية عثمان الغانمي وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الوضع الأمني في عموم البلاد”.واكد المالكي […]

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