الصحة: العراق لايزال في المرحلة الأولى من جائحة كورونا

2020/08/09 | 15:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، ان العراق لايزال في المرحلة الأولى من جائحة فيروس كورونا ولم يصل الى المرحلة الثانية.

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