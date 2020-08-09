وكيل وزير الصحة: ما زلنا بالمرحلة الأولى من جائحة كورونا.. هناك مؤشر غير جيد يتحمله المواطنون

2020/08/09 | 15:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، ان العراق لايزال في المرحلة الأولى من جائحة فيروس كورونا ولم يصل الى المرحلة الثانية.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الوكيل الفني لوزارة الصحة حازم الجميلي قوله إن "الموقف الوبائي اليومي لكورونا لا زال يسجل اعدادا كبيرة تتجاوز الـ 3000 الآف إصابة، وهذا يشير إلى عدم التزام المواطنين بتعليمات وزارة الصحة واللجنة العليا"، مشيرا إلى أن "أغلب المحافظات تسجل ارتفاعا كبيراً في عدد الإصابات نتيجة لعدم التزام المواطنين بالتوصيات، وهذا مؤشر غير جيد".

وأضاف ان "العراق ما زال في المرحلة الأولى من الفيروس ولم يصل إلى قمة المرحلة"، لافتاً الى "وجود اجتماع نهاية الأسبوع الحالي لمناقشة الإجراءات خلال شهر محرم".

وتابع أن "اللجنة الاستشارية العليا اعدت المقترحات والتي ستعرض في الاجتماع المقبل للجنة العليا".

وفي وقت سابق، أكد وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي، أن لجنة الخبراء سترفع توصيات إلى اللجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة بشأن أيام ما بعد العيد وشهر محرم الحرام.

وقال التميمي لوكالة الأنباء العراقية خلال زيارته إلى محافظة النجف الأشرف: إن"وزارة الصحة لديها توصيات للفترة ما بعد العيد ،وكذلك لشهر محرم الحرام ،وستُقدم من لجنة الخبراء في الوزارة إلى اللجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة".

وأضاف أن"الوزارة حذرت من زيادة عدد الإصابات بسبب عدم التزام المواطن بتوصياتها "، لافتاً إلى أن"عملية انتشار الفيروس تعتمد على التزام المواطنين".

وأمس السبت، أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 74 حالة وفاة و3325 اصابة جديدة بفيروس كورونا في مختلف محافظات العراق، بينها 34 إصابة في محافظة ذي قار.

ومع بيان الوزارة ليوم أمس السبت، فإن مجموع الشفاء بلغ: 105504 (نسبة الشفاء 71.6 %)، ومجموع الإصابات :147389، الراقدين الكلي:36575، الراقدين في العناية المركزة: 577، مجموع الوفيات: 5310".

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