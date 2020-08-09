اقليم كردستان يسجل 542 اصابة جديدة بكورونا و17 وفاة خلال 24 ساعة الماضية

2020/08/09 | 15:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-أربيل

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، اليوم الأحد، تسجيل أعلى حصيلة بعدد حالات الوفيات منذ ظهور الوباء في الإقليم.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "سجلت 542 اصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية، مبينة أن الإصابات توزعت في أربيل 258 ودهوك 160 والسليمانية 56 وكرميان 25 وحلبجة 16".

أما حالات الشفاء، "فقد بلغت 141 حالة شفاء في جميع مناطق الإقليم والوفيات بلغت 17 حالة وتوزعت في أربيل 10 حالات و5 في سليمانية وحالة واحدة في حلبجة وأخرى في كرميان".

وبلغ المجموع الكلي للإصابات في الإقليم، 17039 والمجموع الكلي للوفيات648 والمجموع الكلي لحالات الشفاء1043".

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