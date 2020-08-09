وزير العدل العراقي يحدد من هم السجناء المستثنون من قرار العفو

2020/08/09 | 15:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة العدل العراقية الافراج عن 363 نزيلاً خلال شهر تموز / يوليو لعام 2020.

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