لقاء هام يجمع الرئيس العراقي بوزير الداخلية.. ماذا دار بينهما؟

2020/08/09 | 15:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الرئيس العراقي برهم صالح، الأحد، مع وزير الداخلية عثمان الغانمي، تنشيط الجهد الاستخباري وترسيخ الاستقرار في البلاد....

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