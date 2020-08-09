لجنة برلمانية : وزير التعليم الحالي متورط باختفاء 7 مليارات و300 مليون دينار

2020/08/09 | 15:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… كشفت لجنة الصحة النيابية عن تورط وزير التعليم باختفاء 7 مليارات و300 مليون دينار، فيما ناشد القضاء والنزاهة بفتح تحقيق في ذلك.وقال رئيس اللجنة قتيبة الجبوري في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاحد “لطالما ناشدنا رئيس الوزراء بوضع حد لسلسلة المخالفات والخروقات التي يقوم بها وزير التعليم العالي وحذرنا من نواياه المبيتة لتدمير […]

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