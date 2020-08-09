العنصرية في ظل الرأسمالية! - توما حميد

2020/08/09 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#توما_حميد المقدمةلقد اثبت العلم، بشكل لا لبس فيه، تفاهة تبرير الظاهرة العنصرية ، باعتبارها التمييز بين الناس على أساس أن بعض الخصائص الموروثة تجعلهم أقل شأنا من مضطهديهم، من خلال الفروقات الجينية.



اذ على الرغم من الاختلافات الفيزيائية الواضحة مثل لون البشرة وطول القامة والخ، لايوجد على المستوى الجيني اختلافات جوهرية بين البشر يمكن من خلالها تبرير العنصرية، بل حتى فصل البشر الى مجموعات مختلفة.



اذ لايم ......





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