مناقَشة مع حمكو - امين يونس

2020/08/09 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امين_يونس قُلتُ مُتحَرِشاً : كيفَ حالكَ رفيق حمكو ؟ ـ حالي زِفتٌ وقطران .* لماذا يارجُل ؟ لستَ مُحِقاً ..



كيف تقول ذلك وسط هذه الدُنيا الجميلة والأوضاع الرائِعة ؟! ـ همم همم … إبقَ على سُخريتك وإستهزاءك المقيت ..



باللهِ عليك ، كيف تستطيع ان تكون بهذه البرودة في هذا المُحيط المُشتَعِل حَراً ووباءاً وإفلاساً ؟* أولاً الطقسُ مُعتدِل والحرارة هنا أقَل من العمارة والبصرة … ثانياً إلتزِم بتعليما ......





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