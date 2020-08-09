تونس: حقيقة معارضى تحوير الفصل 20 من قانون اتحاد الشغل؟ - بشير الحامدي

2020/08/09 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بشير_الحامدي ليس جديدا سعي القيادات البيروقراطية المركزية للاتحاد الشغل الانقلاب على مقررات مؤتمراتها وعلى بعض بنود قوانين هذه المنظمة للبقاء في مركز القيادة فمنذ مؤتمر جربة 2001 وهذه المساع متواصلة.



ولئن أخفقت كل محاولاتها السابقة وخصوصا سنة 2010 بفعل المعارضة الواسعة التي عبرت عن نفسها وقتها سواء في اللقاء النقابي الديمقراطي أو خارجه وكذلك نتيجة تغير الأوضاع السياسية التي نتجت عن 17 ديسمبر وأربكت البيروقراطي ......





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