2020/08/09 | 16:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشعان الجبوري: نائب قبض ثمن بيع منصب رئاسة جامعة ويحاول ابتزاز وزير التعليم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/09 | 16:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشعان الجبوري: نائب قبض ثمن بيع منصب رئاسة جامعة ويحاول ابتزاز وزير التعليم) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشعان الجبوري: نائب قبض ثمن بيع منصب رئاسة جامعة ويحاول ابتزاز وزير التعليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).