2020/08/09 | 16:20 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماكرون لمؤتمر للمانحين: دورنا أن نكون بجانب الشعب اللبناني وعلينا التحرك سريعا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/09 | 16:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون لمؤتمر للمانحين: دورنا أن نكون بجانب الشعب اللبناني وعلينا التحرك سريعا) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكرون لمؤتمر للمانحين: دورنا أن نكون بجانب الشعب اللبناني وعلينا التحرك سريعا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).