2020/08/09 | 16:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…اتهم محافظ واسط محمد جميل المياحي جهات سياسية لم يسمها تعمل على عدم الاستقرار في المحافظة لمصالح انتخابية .وقال المياحي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاحد ان “واسط خسرت الكثير من الموارد المالية نتيجة توقف انجاز المشاريع خلال الفترة الماضية التي شهدت انطلاق التظاهرات المطالبة بإصلاح العملية السياسية في البلد، مبينا أن هناك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ واسط : هناك جهات سياسية لاتريد الاستقرار للمحافظة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ واسط : هناك جهات سياسية لاتريد الاستقرار للمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).