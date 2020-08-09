توضيح رسمي حول حقيقة منح حكومة عبد المهدي مكافآت بقيمة 3 مليارات

2020/08/09 | 16:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرنفت هيئة التقاعد، الأحد، صرف مكافآت نهاية خدمة إلى أعضاء الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي.

وذكرت الهيئة في بيان، 9 آب/أغسطس، أن "مواقع التواصل الاجتماعي تداولت كتابًا، ونود أن نوضح للمتقاعدين الكرام إن هذا الكتاب مزور وغير صادر من الهيئة".

وأضاف البيان، أن "ما ينشر في هذه المواقع يهدف إلى إرباك عمل الهيئة وتأجيج الشارع ضد عمل المؤسسات الحكومية".

وأصدر القاضي العراقي رئيس هيئة النزاهة الأسبق، رحيم العكيلي، توضيحًا بعد إحالة رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي وأعضاء كابينته إلى التقاعد.

قال العكيلي في تصريحات سابقة، إنه "لا يشترط لإحالة الموظف أو الوزير على التقاعد أن تكون لديه خدمة وعمر كافي لاستحقاقه الراتب التقاعدي، حيث أن حالات الإحالة على التقاعد، لا علاقة لها باستحقاق أو عدم استحقاق المحال على التقاعد للراتب التقاعدي".

أشار إلى أنه "إذا توفرت شروط الإحالة على التقاعد فيتم إحالته على التقاعد، ثم يجري البحث فيما يستحقه، فإذا كان لديه خدمة كافية وعمر مناسب وفقًا لشروط القانون يمنح راتبًا تقاعديًا، أما من كانت خدمته أو عمره لا يكفيان لمنحه راتب تقاعدي فأننا سنمنحه مكافئة تقاعدية لمرة واحدة فقط ولا يمنح راتبًا تقاعديًا".

أضاف: "فلا تخلطوا بين الإحالة على التقاعد وبين استحقاق راتب تقاعدي، فليس كل من يحال على التقاعد يستحق راتبًا تقاعديًا".

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