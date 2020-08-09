تعليق برلماني على زيارة الكاظمي المرتقبة إلى واشنطن

2020/08/09 | 16:22 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد.. عدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الأحد، الزيارة المرتقبة التي سيجريها رئيس الوزراء إلى...

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