سلطة الطيران:تركيا ابلغتنا باستمرار التعليق لغاية الاول من ايلول وسنتعامل بالمثل

2020/08/09 | 16:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… اعلنت سلطة الطيران المدني، الاحد، عن ابلاغ الجانب التركي للعراق باستمرار تعليق الرحلات الجوية مع العراق لغاية الاول من ايلول المقبل، مبينا انها ستتعامل بالمثل وعدم منح موفقة لاي ناقل تركي.وقال مدير اعلام سلطة الطيران المدني جهاد الديوان لـ/المعلومة/ انه “بعد حوارات مع سلطة الطيران التركي حول تعليق رحلاتها مع العراق ابلغتنا تركيا […]

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